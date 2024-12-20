Пособие по беременности для студенток может вырасти до 17 тыс руб

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Пособие по беременности и родам для студенток может увеличиться до 17 тысяч рублей и будет составлять не менее среднего прожиточного минимума. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Сегодня пособие считается <...> исходя из размера стипендии. То есть она значительно ниже, чем будет предусматриваться. Сегодня президент сказал о том, что должно быть не ниже чем прожиточный минимум", – цитирует его ТАСС.

Как уточнил глава ведомства, в среднем по стране прожиточный минимум будет в районе более 17 тысяч рублей.

Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей предложил повысить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума, которые будут выплачиваться молодым женщинам в качестве первоочередной меры поддержки от государства. Президент призвал акцентировать внимание на студентках очных отделений вузов, колледжей, техникумов, которые планируют стать в будущем мамами.

Кроме того, максимальный объем декретной выплаты в 2025 году составит 794 тысячи рублей. Текущий показатель максимальной выплаты по декрету составляет 562 тысячи рублей.

