Еще 4 790 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице от коронавирусной инфекции вылечился еще 4 790 пациентов. Об этом сообщает Оперштаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 567 763 человек", – говорится в сообщении.

Для подтверждения отсутствия заболевания у человека специалисты проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Также выздоровевшим предлагают сдать плазму крови. Для того чтобы стать донором, необходимо обратиться по телефону 8 (495) 870-45-16.

Ранее в Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом. У всех умерших был диагностирован COVID-19, а также пневмония.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса.

Она отметила, что побороть опасный вирус удастся к весне. По словам Поповой, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.