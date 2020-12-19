В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за последние сутки скончались 77 пациентов с коронавирусом, как сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

У всех умерших был диагностирован коронавирус, а также пневмония.

Днем ранее в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным COVID-19.

По данным на 19 декабря, в России за сутки выявлено 28 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. За аналогичный период подтверждено 585 летальных случаев.

