В России выявили 28 209 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 28 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб.

В 5 310 (18,8%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

На Москву пришлось 6 459 случаев, на Санкт-Петербург – 3 754, на Московскую область – 1 514, на Нижегородскую область – 502, на Свердловскую область – 405, на Архангельскую область – 395, на Республику Карелия – 394, на Воронежскую область – 394, на Псковскую область – 393, на Ростовскую область – 392.

Всего в России зарегистрировали 2 819 429 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл.

За последние сутки подтверждено 585 летальных случаев, за весь период по стране от COVID-19 умерло 50 347 человек. За последние 24 часа выписали 26 109 человек, всего в России вылечились от коронавируса 2 254 742 человека.

Ранее Владимир Путин заявил, что длительность пандемии COVID-19 будет зависеть от того, как скоро сформируется популяционный иммунитет. Также президент России сказал, что не считает, что закрытие ресторанов и кафе из-за коронавируса является критичным для их клиентов, однако внимания заслуживают сами предприниматели.