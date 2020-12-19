В России от COVID-19 планируют привить 60% взрослого населения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России около 60% взрослого населения планируется привить от коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Шестьдесят процентов населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию", – сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".

Как ранее рассказал Сергей Собянин, доступность вакцины от коронавируса в Москве будет расти каждую неделю. В связи с этим в ближайшие недели прививку смогут получить все столичные жители. Он отметил, что перечень групп населения будет расширяться по мере поступления новых партий вакцины.

Владимир Путин ранее сообщил, что в начале 2021 года ожидается получение миллионов доз прививок от COVID-19. Он отмечал, что в настоящий момент не хватает оборудования для производства необходимого количество вакцин. Глава города подчеркнул, что в 2021 году все планы по препарату от коронавируса будут исполнены.