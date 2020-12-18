В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве скончались 74 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 6 937 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 5 821 пациент вылечилися. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 557 028 человек, число умерших достигло 10 317.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено уже более 72,8 миллиона случаев заражения, свыше 1,643 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 2 791 220 случаев COVID-19, вылечились 2 228 633 человека, скончались 49 762.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизация ситуации с коронавирусом очень хрупкая. По ее словам, соблюдение необходимых требований каждым россиянином позволит закрепить достигнутый результат.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев выразил надежду, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года. По его словам, управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию.