Еще 5 821 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице от коронавирусной инфекции вылечился еще 5 821 пациент, сообщает Оперштаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 557 028 человек", – говорится в сообщении.

Для подтверждения отсутствия заболевания у человека специалисты проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Также выздоровевшим предлагают сдать плазму крови. Для того чтобы стать донором, необходимо обратиться по телефону 8 (495) 870-45-16.

Ученые из СПбГУ ранее заявили, что пик волны пандемии коронавируса в Москве был пройден 15 декабря. Такой вывод они сделали с помощью разработанной ими математической модели прогнозирования распространения COVID-19.

Модель работает на основе обновляемых в реальном времени данных, которые позволяют строить довольно точные прогнозы на две-три недели вперед. Также в основе построения прогнозов в России лежат данные стран с аналогичными мерами противодействия пандемии: Италии, Испании, Великобритании и Франции.

