Ученые заявили о прохождении пика волны пандемии COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ученые из СПбГУ заявили, что пик волны пандемии коронавируса в Москве был пройден во вторник, 15 декабря. Такой вывод они сделали с помощью разработанной ими математической модели прогнозирования распространения COVID-19, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что во вторник в Москве насчитывалось 154 тысячи болеющих COVID-19, а уже в среду, 16 декабря, их число уменьшилось до 153 тысяч. Первоначально исследователи прогнозировали пик по количеству болеющих COVID-19 на 10–12 декабря, но из-за увеличения средней длительности течения болезни расхождение составило три дня.

"Дать точный прогноз по дням чрезвычайно сложно, и тут мы довольно сильно рискуем. Однако модель предсказывает дальнейшее падение количества активно болеющих по Москве", – заявил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики университета Виктор Захаров.

Разработанная специалистами СПбГУ модель расчета течения эпидемий CBRR (Case-Based Rate Reasoning) работает на основе обновляемых в реальном времени данных, которые позволяют строить довольно точные прогнозы на две-три недели вперед. Также в основе построения прогнозов в России лежат данные стран с аналогичными мерами противодействия пандемии: Италии, Испании, Великобритании и Франции.

По расчетам ученых, 17 декабря наивысшей точки достигнет Санкт-Петербург примерно с 73,5 тысячи больных, а в целом по России пик настанет 21–22 декабря.

Однако доцент физического факультета МГУ Михаил Тамм полагает, что делать выводы о будущем пике в Санкт-Петербурге и России пока преждевременно, поскольку никакие модели не могут с высокой вероятностью предсказать пик пандемии в конкретный день.

"Данные по заболеваемости меняются постоянно, поэтому, прежде чем можно будет утверждать, что пик пройден, должно пройти некоторое время. Сколько зависит от того, как быстро кривая заболеваемости будет снижаться. На мой взгляд, разница должна составить не менее 15%, а еще лучше – 20%. Если же кривая застынет в районе небольших погрешностей на три недели, как в конце лета, про пик говорить довольно сложно", – отметил Тамм.

Как сообщил столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, в Москве от коронавируса за последние сутки вылечились еще 5 777 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 551 207 человек.