В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве скончались 76 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".
За последние сутки в столице выявили 5 028 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 5 571 пациент вылечился. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 545 430 человек, число умерших достигло 10 171 человека.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено уже более 71,5 миллиона случаев заражения, свыше 1,618 миллиона человек скончались. В России зарегистрировали 2 734 454 случая COVID-19, вылечились 2 176 100 человек, скончались 48 564.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизация ситуации с коронавирусом очень хрупкая. По ее словам, соблюдение необходимых требований каждым россиянином позволит закрепить достигнутый результат.
Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев выразил надежду, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года. По его словам, управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию.
В Москве за сутки выявили 5 028 случаев коронавируса
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