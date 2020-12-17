Еще 5 777 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице от коронавируса вылечились еще 5 777 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 551 207 человек", – говорится в сообщении.

Для подтверждения отсутствия заболевания у человека специалисты проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Также выздоровевшим предлагают сдать плазму крови. Для того чтобы стать донором, необходимо обратиться по телефону 8 (495) 870-45-16.

Ранее Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве не является взрывным. Он добавил, что число пациентов с COVID-19 в больницах стабильно уже 1,5 месяца, уточнив, что медицинская система справляется с потоком заболевших.