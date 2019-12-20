Свыше 200 врачей с октября нашли работу в столичных поликлиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 200 врачей с октября этого года дополнительно трудоустроились в столичные поликлиники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.
Отмечается, что это стало возможным благодаря реализации нового московского стандарта поликлиник.
"В октябре и ноябре на работу в медицинские организации трудоустраивали более 100 специалистов в месяц. Самые многочисленные – терапевты и врачи общей практики, которые составляют около 38%", – пояснили в пресс-службе.
Кроме того, там добавили, что все устраиваемые на работу специалисты сдают тесты на оценку профессиональных компетенций.
Ранее сообщалось, что по новым стандартам в городских поликлиниках будет осуществляться прием врачей по восьми наиболее востребованным специальностям. Помимо этого в рамках программы происходят изменения в подходе к зонированию медицинских помещений.
"Это наш город": в поликлиники Москвы взяли на работу более 250 новых врачей