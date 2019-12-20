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Общество

13:21

Свыше 200 врачей с октября нашли работу в столичных поликлиниках

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 200 врачей с октября этого года дополнительно трудоустроились в столичные поликлиники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

Отмечается, что это стало возможным благодаря реализации нового московского стандарта поликлиник.

"В октябре и ноябре на работу в медицинские организации трудоустраивали более 100 специалистов в месяц. Самые многочисленные – терапевты и врачи общей практики, которые составляют около 38%", – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, там добавили, что все устраиваемые на работу специалисты сдают тесты на оценку профессиональных компетенций.

Ранее сообщалось, что по новым стандартам в городских поликлиниках будет осуществляться прием врачей по восьми наиболее востребованным специальностям. Помимо этого в рамках программы происходят изменения в подходе к зонированию медицинских помещений.

"Это наш город": в поликлиники Москвы взяли на работу более 250 новых врачей

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