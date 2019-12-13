Свыше 250 врачей дополнительно трудоустроили в столичные поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В московские поликлиники дополнительно трудоустроили более 250 специалистов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что городские медучреждения дополнительно принимают на работу сотрудников по программе "Новый московский стандарт поликлиник". В настоящее время работу получили уже 255 медиков.

"Более 250 врачей по 14 специальностям уже приступили к работе в городских поликлиниках. Все они прошли профессиональное тестирование и оценку практических навыков", – сообщил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Так, в столице были трудоустроены в дополнительном режиме 71 терапевт, 39 врачей общей практики, 27 кардиологов, 20 хирургов, 18 оториноларингологов, 17 неврологов, 14 офтальмологов, 13 эндокринологов, 12 урологов, семь аллергологов-иммунологов, 10 колопроктологов, четыре гастроэнтеролога, два пульмонолога и один врач-инфекционист.

Ранее стало известно, что столичная медицина перейдет на новый стандарт. Это произойдет до конца 2020 года.