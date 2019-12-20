Прибытие семи рейсов из Москвы в Симферополь задерживается из-за тумана

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Прибытие семи рейсов из Москвы в Симферополь задерживается из-за сильного тумана. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В настоящее время в аэропорту Симферополь по причине тумана задерживается прибытие и вылет девяти рейсов, среди которых семь из Москвы. К 13:00 ожидаем улучшения погоды", – отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее пассажир рейса Владикавказ – Москва был привлечен к административной ответственности за распитие спиртных напитков на борту самолета. Мужчина вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводницы. В результате задержанный был оштрафован.

На минувшей неделе в Домодедово задержали пассажира рейса Москва – Краснодар, который сообщил о взрывном устройстве. Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Запрещенных предметов у него не нашли. Отмечается, что пассажир был пьян.

