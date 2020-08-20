Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось еще на 5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице подтверждено 688 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что за последний месяц число новых случаев на 5,4% меньше, чем за предыдущий месяц. Среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 за последнюю неделю составляет 0,27%.

Число новых случаев в столице остается на низком уровне, несмотря на то, что возрос охват тестирования. Среди новых пациентов 39,2% в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% – от 46 до 65 лет, 12,7% – от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет.

Дети составляют 8,6% из числа новых пациентов. Под медицинским наблюдением также находятся все, кто контактировал с людьми, у которых выявили коронавирус.

За прошедшие сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 4 785 – до 942 106. Клинические проявления болезни отсутствовали у 1 113 пациентов.

За это же время подтверждено 110 летальных случаев. За весь период по России умерли 16 099 человек. За прошедшие сутки выписано 6 090 человек. За все время с болезнью справились 755 513 человек.

Ранее сообщалось о производстве первой партии вакцины, разработанной в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.