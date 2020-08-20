В России выявили 4 785 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло на 4 785 – до 942 106, сообщает Оперативный штаб.
Клинические проявления болезни отсутствовали у 1 113 пациентов.
COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах. Большинство пришлось на Москву – 688, Санкт-Петербург – 160, Московскую область – 157, Свердловскую область – 139, Нижегородскую область – 132, Ставропольский край – 129, Ростовскую область – 127, Красноярский край – 114 и Иркутскую область – 105.
В Воронежской и Ульяновской областях зарегистрировали по 99 случаев коронавируса, Саратовской области – 97, Оренбургской области – 96, Кемеровской области – 92, Приморском крае – 87, Краснодарском крае, Волгоградской области и Ханты-Мансийском АО – по 84, Алтайском крае – 81.
Всего в РФ зарегистрировано 942 106 случаев COVID-19. Наименьшее количество новых случаев наблюдается в Чукотском и Ненецком автономных округах, в Московской области, Чеченской Республике, Брянской области.
За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев. За весь период по России умерли 16 099 человек. За прошедшие сутки выписано 6 090 человек. За все время с болезнью справились 755 513 человек.
Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.
В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.
Правительство взяло под контроль поставки вакцины от COVID-19
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: