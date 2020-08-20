В России выявили 4 785 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло на 4 785 – до 942 106, сообщает Оперативный штаб.

Клинические проявления болезни отсутствовали у 1 113 пациентов.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах. Большинство пришлось на Москву – 688, Санкт-Петербург – 160, Московскую область – 157, Свердловскую область – 139, Нижегородскую область – 132, Ставропольский край – 129, Ростовскую область – 127, Красноярский край – 114 и Иркутскую область – 105.

В Воронежской и Ульяновской областях зарегистрировали по 99 случаев коронавируса, Саратовской области – 97, Оренбургской области – 96, Кемеровской области – 92, Приморском крае – 87, Краснодарском крае, Волгоградской области и Ханты-Мансийском АО – по 84, Алтайском крае – 81.

Всего в РФ зарегистрировано 942 106 случаев COVID-19. Наименьшее количество новых случаев наблюдается в Чукотском и Ненецком автономных округах, в Московской области, Чеченской Республике, Брянской области.

За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев. За весь период по России умерли 16 099 человек. За прошедшие сутки выписано 6 090 человек. За все время с болезнью справились 755 513 человек.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.