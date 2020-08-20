Более 33,2 млн исследований на COVID-19 провели в России

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Более 33,2 миллиона лабораторных исследований на коронавирус проведено в России. Данные предоставил Роспотребнадзор.

"В РФ проведено более 33,2 миллиона тестов на коронавирус. За сутки проведено 248 тысяч тестов на коронавирус", – сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время 222 601 человек в России находится под медицинским наблюдением специалистов.

За последние сутки в столице после прохождения лечения от коронавируса вылечились 1 208 пациентов. Для того чтобы исключить наличие COVID-19 после терапии, врачи проводят специальные исследования.

По данным ВОЗ на 20 августа, в мире зафиксировано более 21,9 миллиона случаев заражения, свыше 775 тысяч человек скончались.

В России выявлен 937 321 случай COVID-19, вылечились 749 423 человека, скончались 15 989.