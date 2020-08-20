Более 33,2 млн исследований на COVID-19 провели в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 33,2 миллиона лабораторных исследований на коронавирус проведено в России. Данные предоставил Роспотребнадзор.
"В РФ проведено более 33,2 миллиона тестов на коронавирус. За сутки проведено 248 тысяч тестов на коронавирус", – сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что в настоящее время 222 601 человек в России находится под медицинским наблюдением специалистов.
За последние сутки в столице после прохождения лечения от коронавируса вылечились 1 208 пациентов. Для того чтобы исключить наличие COVID-19 после терапии, врачи проводят специальные исследования.
По данным ВОЗ на 20 августа, в мире зафиксировано более 21,9 миллиона случаев заражения, свыше 775 тысяч человек скончались.
В России выявлен 937 321 случай COVID-19, вылечились 749 423 человека, скончались 15 989.
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