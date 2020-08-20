Еще 1 208 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице выздоровели еще 1 208 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 201 тысячи 567", – сказала Ракова.

После прохождения курса лечения врачи проводят специальные исследования, нацеленные на подтверждение отсутствия заболевания. Пациентам, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением после выписки, выдают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся от коронавируса москвичи могут сдать плазму крови. С ее помощью столичные врачи осуществляют лечение больных COVID-19.

Ракова ранее сообщила, что в июле количество доноров плазмы, вылечившихся от коронавируса, выросло на 15% по сравнению с данными июня и составило 900 человек. По ее словам, всего кровь с антителами к COVID-19 сдали уже почти 3 тысячи человек.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Препарат будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, ранее рассказал, какие противопоказания существуют к вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Эксперт пояснил, что в случае с вакциной от коронавируса будут работать такие же правила к применению, как и у других прививок.