В ВОЗ обратили внимание на особую уязвимость коренных народов перед COVID-19

18:39
Фото: ТАСС/AP
Коренные народы особо уязвимы из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса.
"Это относится к коренным народам повсюду в мире – в городских и отдаленных районах", – отметил глава ВОЗ.
Он добавил, что в настоящий момент среди коренных народов зафиксировали более 70 тысяч случаев коронавируса. 2 тысячи из них завершились летальным исходом. Гебрейесус заявил, что в связи с нынешней ситуацией с COVID-19 в ВОЗ наиболее обеспокоены положением коренных народов Северной и Южной Америки.
18 июля в ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире. Сообщалось, что за сутки COVID-19 заболело почти 260 тысяч человек. Из них 7 360 пациентов стали жертвами коронавируса.
В России за последние 24 часа зарегистрировали 5 940 новых случаев COVID-19. Общая численность заболевших коронавирусом на территории РФ составляет 777 486 человек. 553 602 пациента выздоровели от COVID-19, 12 427 скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Число новых случаев COVID-19 в мире рекордно высокое второй день подряд
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