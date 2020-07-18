ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 в мире

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За минувшие сутки в мире выявили почти 260 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, сообщила Всемирная организация здравоохранения. За 24 часа скончались 7 360 человек.

По словам специалистов, этот суточный показатель стал рекордным за все время пандемии. Предыдущий антирекорд зафиксировали 17 июля – тогда COVID-19 выявили у 238 тысяч человек.

Всего в мире зарегистрировано 13,8 миллиона случаев коронавируса. Умерли 593 тысяч пациентов. Больше всего инфицированных по-прежнему регистрируется в Северной и Южной Америке.

За последние сутки в РФ зафиксировали 6 234 новых случая коронавирусной инфекции. Общая численность заболевших COVID-19 в России составила 765 437 человек. 546 863 пациента выздоровели от коронавируса, 12 247 – скончались.

За сутки в Москве зафиксировали 578 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие 24 часа от COVID-19 излечились 543 пациента. Таким образом, общая численность выздоровевших составила 170 180 человек.

Кроме того, за последние сутки 14 человек скончались в столице в результате осложнений, вызванных коронавирусо. Всего от COVID-19 в Москве умерли 4 285 пациентов.