Сделать Москву закрытым городом невозможно – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Сделать Москву закрытым городом невозможно, заявил мэр Сергей Собянин радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы не боимся, что кто-то нам что-то привезет, Москва – это крупнейший транспортный хаб страны, постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают, бывают в командировках и на отдыхе. Сделать Москву закрытым городом невозможно", – сообщил Сергей Собянин.

Он также выразил уверенность, что начнет расти спрос на внутренний туризм, так как зарубежные направления в настоящий момент закрыты для отдыха. "Видим по наплыву туристов в Крым, в Севастополь, Сочи, Краснодарский край и даже в Сибирский регион", – заявил Сергей Собянин. Как отмечает градоначальник, сейчас у российского туристического бизнеса есть возможность окрепнуть, найти достоинства, а также возможности.

Накануне мэр столицы говорил, что у 60% горожан создан коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. "И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения", – отметил Сергей Собянин.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что в столице количество больных коронавирусной пневмонией идет на спад. Он считает, что Москва может избежать введения повторных ограничительных мер из-за COVID-19.