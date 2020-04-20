Около 200 человек вышли на площадь Владикавказа с заявлением о безопасности COVID-19

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Около 200 человек вышли на площадь во Владикавказе, утверждая, что коронавирус не опасен, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Сотрудники МВД потребовали соблюдать режим самоизоляции и попросили горожан разойтись. Однако толпа проигнорировала это и направилась к дому правительства. Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, заявляя, что вирус не опасен, объясняется в сообщении.
К ним вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, на площади были руководство администрации главы и правительства, депутаты парламента региона, руководители ряда министерств и ведомств. Было решено создать инициативную группу из числа активистов. В доме правительства их требования выслушал глава республики.
Он подчеркнул, что малоимущим жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана социальная помощь. Сейчас официально там зарегистрировано 177 инфицированных.
За последние сутки в России выявили 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не выявили клинических проявлений инфекции.
Всего за все время медицинских наблюдений в стране зафиксировали 47 121 случай заражения, из которых 26 350 – в Москве. 3 446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.
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