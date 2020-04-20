Коронавирус выявлен у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Заражение коронавирусом зафиксировано у курсантов иностранного факультета и некоторых других факультетов Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, рассказали в Минобороны РФ.

При дальнейшем тестировании пробы еще 55 курсантов дали положительный результат. Состояние всех инфицированных в норме, симптоматических проявлений не зафиксировано. Сейчас они изолированы, передает ТАСС.

В Москве COVID-19 выявили у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища. В военном ведомстве уточнили, что все они находятся в нормальном состоянии – симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела в норме.

За пациентами круглосуточно наблюдают врачи. Их перевели в один из санаториев Минобороны на карантин.

Все контактировавшие с заболевшими воспитанники и преподаватели училища находятся на обсервации по месту размещения. В министерстве полагают, что причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей с гражданскими лицами в столице.

Коронавирусом заразились 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник Тюменского высшего военного инженерного командного училища. Все инфицированные – в нормальном состоянии, ни у одного не наблюдалось ни повышенной температуры, ни осложнений в работе органов дыхания. За пациентами установлен круглосуточный медицинский надзор.

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не выявили клинических проявлений инфекции.

Всего за все время медицинских наблюдений в стране зафиксировали 47 121 случай заражения, из которых 26 350 – в Москве. 3 446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.