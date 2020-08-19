Жуткое "живое" дерево в Москве напугало пользователей соцсетей

Фото: twitter.com/WildWildMoscow
Жители столицы встретили "живое" дерево в Битцевском лесу – в его очертаниях горожане увидели человеческие лица. Фотографии находки опубликовал пользователь "Дикая Москва" в Twitter.
"Не знаю, насколько здесь постаралась природа, но хотелось бы, чтобы все-таки это было дело рук человека. Иначе смотрится жутковато", – говорится в посте сообщества.
В комментариях допустили, что кто-то насмотрелся "Игры престолов" и решил сделать дерево Старков.
"Молотком сделано", – предположил комментатор. В настоящий момент неизвестно, как появились очертания людей на дереве.
Ранее краснокнижных чибисов заметили на природных территориях Москвы. В Россию птицы прилетают на гнездование ранней весной.
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