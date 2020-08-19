Жуткое "живое" дерево в Москве напугало пользователей соцсетей

Фото: twitter.com/WildWildMoscow

Жители столицы встретили "живое" дерево в Битцевском лесу – в его очертаниях горожане увидели человеческие лица. Фотографии находки опубликовал пользователь "Дикая Москва" в Twitter.

"Не знаю, насколько здесь постаралась природа, но хотелось бы, чтобы все-таки это было дело рук человека. Иначе смотрится жутковато", – говорится в посте сообщества.

В комментариях допустили, что кто-то насмотрелся "Игры престолов" и решил сделать дерево Старков.

"Молотком сделано", – предположил комментатор. В настоящий момент неизвестно, как появились очертания людей на дереве.

Ранее краснокнижных чибисов заметили на природных территориях Москвы. В Россию птицы прилетают на гнездование ранней весной.