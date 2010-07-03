В Минздраве рассказали о пользе ягод и дали советы по их сбору

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал, чем полезны ягоды, и дал советы по их сбору.
Специалист напомнил, что ягоды являются хорошим источником пищевых волокон, витамина С и других важных для организма элементов. "Если нет какой-то специфической аллергии или каких-то других реакций, они доступны и полезны всем", – пояснил диетолог в беседе с RT.
При этом представитель Минздрава не рекомендовал собирать ягоды у дорог или в рабочих зонах, ведь там дары природы могут накапливать токсины. Тутельян уточнил, что дневной нормы по количеству съеденных ягод нет, однако все должно быть в разумных пределах. Специалист также посоветовал не есть незрелые ягоды.
Ранее диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова назвала топ-3 наиболее полезных летних ягод. В тройку лидеров вошли черника, вишня и арбуз. По словам специалиста, они богаты витаминами и минеральными веществами.
Врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко в свою очередь отметил особую пользу брусники и голубики, при выращивании которых не применяют химические удобрения в погоне за большим урожаем. А диетолог Клиники лечебного питания Елена Ливанцова пояснила, что в целом все ягоды полезны, так как содержат витамин С, фолиевую кислоту, магний, медь и селен. Специалисты напомнили, что ягоды разрешено употреблять даже людям с сахарным диабетом.
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