Москвичам рассказали, где покупать овощи и фрукты

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Москвичам рекомендовали не покупать овощи и фрукты до наступления сезона. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по городу.

В пресс-службе рекомендовали покупать овощи и фрукты только на сельскохозяйственных рынках, магазинах и павильонах. Специалисты пояснили, что в специализированных местах торговли товары проходят санитарно-ветеринарную экспертизу, что снижает риск получения инфекционных заболеваний.

Горожанам также рекомендовали воздержаться от покупки продуктов на трассах и стихийных рынках. По мнению специалистов, употребление такой продукции может привести к причинению вреда жизни и здоровью. В Роспотребнадзоре рекомендовали отдавать предпочтение больше сезонным фруктам и овощам, так как в ранних продуктах велика вероятность повышенного содержания нитратов.

Роспотребнадзор призвал горожан при приобретении продуктов обращать внимание первым делом на санитарно-техническое и гигиеническое состояние торговой точки. В ведомстве также посоветовали после покупки овощей и фруктов промывать их под проточной водой.

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