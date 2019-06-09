Эксперты рассказали, как выбирать клубнику

Первые 80 площадок по продаже клубники и земляники из запланированных 150 заработали в столице. Здесь можно приобрести ягоды более 20 разных сортов, которые привезли из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. А клубника из Подмосковья и других регионов Центрального федерального округа появится в продаже с 10 июня. Средняя цена за килограмм ягоды составляет от 170 до 350 рублей в зависимости от сорта. Эксперты рассказали Москве 24, как выбрать вкусную клубнику.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Внешний вид

Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал, что первый показатель свежести ягоды – это зеленые хвостики, которые специалисты называют чашелистиками.

"Ягоды должны быть блестящие, семена – желтоватого цвета, а не зеленоватого. Клубника должна быть без помятостей, так как порченая ягода меняет свой вкус и становится не полезной: в ней происходит биохимический процесс, в котором сахара превращаются во что-то другое, и мы уже едим не совсем тот продукт, на который рассчитываем," – пояснил эксперт.

В свою очередь, главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов подчеркнул, что такие ягоды могут даже навредить здоровью.



Вячеслав Маслов главный агроном Академии имени Тимирязева Если ягода сильно долго лежит помятая, потом она уже поражается грибками и вследствие этого вредит нашему здоровью.

Причем, по словам Воробьева, некоторые сорта "грешат" тем, что сначала краснеют, а уже потом полностью созревают. "Те самые пластмассовые ягоды, на которые обычно ругаются, они просто не дозревают", – подчеркнул он.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Плотность клубники

Эксперты рассказали, что от плотности ягоды зависят вкусовые качества клубники. Биолог и агроном Михаил Воробьев пояснил, что качественная клубника должна быть жесткой и упругой, а также "не должна пружинить под руками".

А главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов добавил, что мягкие ягоды могут быть вкуснее, чем плотные, однако они хуже хранятся.



Вячеслав Маслов главный агроном Академии имени Тимирязева Если клубника очень плотная и хорошо хранится, то встает вопрос о том, обработана она чем-то или нет. Совсем глянцевые ягоды, как правило, не очень хорошие по вкусовым качествам.

Размер клубники

При выборе клубники не всегда стоит ориентироваться на размер ягоды, так как все зависит от ее сорта. По словам Воробьева, клубника не должна быть слишком большой.

Клубника появилась на столичных прилавках

"Некоторые сорта бывают более крупноплодные, некоторые менее крупноплодные. Иногда бывают гипертрофированные размеры из-за повышенного внесения нитратов, при этом у растения вырастает большим все. Однако по внешнему виду узнать, есть ли нитраты в ягоде, невозможно", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Содержание нитратов можно определить только с помощью нитратометра, который позволяет отличить нитратный фрукт или овощ от совершенно нормального, отмечают эксперты.



В магазине или на рынке?

По словам экспертов, клубника, продающаяся в магазинах и на рынках, имеет свои плюсы и минусы. По мнению Воробьева, в случае отравления магазинной клубникой, всегда можно найти человека, которому предъявить претензии.

"А на рынках часто бывает обман. Тут приходится лишь смотреть на то, какие у ягод чашелистики и хвостики. Если клубнику собрали в Краснодаре, то ее привезут на прилавки через один-два дня, и чашелистики будут зелеными. Если ее привезли издалека, то чашелистики будут подсыхать. Поэтому если выбирать, например, между краснодарской и турецкой клубникой, то турецкая будет выглядеть хуже," – подчеркнул Воробьев.

Главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов добавил, что в магазинах обычно продают хорошо хранящуюся плотную ягоду, которая долго не портится.



Вячеслав Маслов главный агроном Академии имени Тимирязева На рынке мы получаем свежую продукцию, которая не может храниться долго, но ягода может быть прогнившая, может быстро испортиться.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Отечественная или импортная?

По мнению агронома Вячеслава Маслова, лучше покупать отечественную клубнику, так как она "не подвергается химическим обработкам для длительного хранения и, соответственно, более безопасна для здоровья".

Однако, биолог Михаил Воробьев отметил, что отличить российскую ягоду от зарубежной очень сложно. "Например, сорт "альбион" выращивают как в Краснодаре, так и в Турции, а также в Подмосковье, сорт один и тот же", – подчеркнул специалист.

Какой должен быть аромат у клубники?

Эксперты отмечают, что у зрелой и вкусной клубники должен быть яркий и свежий аромат. Как рассказал Михаил Воробьев, если клубнику сорвали относительно зрелой и она немного полежала, то она набирает аромат, "как будто созрела на грядке".

"Но если ее сорвали недавно розовой и недоспелой, то, конечно, аромат у нее будет нехарактерный и это должно несколько насторожить при выборе," – отметил он.

Вячеслав Маслов добавил, что ягоды из открытого грунта, как правило, более ароматные, чем из теплицы.

На городских ярмарках можно купить ягоды сортов "альба", "виктория", "ольвия", "октава", "мальвина", "пегас", "зенит", "великобритания", "баунти" и другие.

Ранее мэр пообещал, что порядка 20 ярмарок выходного дня в Москве переведут в круглогодичный режим работы. Первая такая площадка появилась около двух лет назад на Семеновской площади. В этом году торговые точки открылись в Раменках, Рязанском районе и Кузьминках. Их размещают с учетом пожеланий горожан.



Анатолий Федотов, Ксения Руденко