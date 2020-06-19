Фитнес-центры начнут работу с 1 июля в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фитнес-центры и другие спортивные объекты Подмосковья смогут начать работу с 1 июля. Об этом сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Возобновление деятельности спортивных объектов для проведения спортивных мероприятий, иных спортивных объектов допускается с даты направления уведомления о готовности спортивного объекта в адрес министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июля 2020 года", – исходит из текста документа.
Кроме того, с 25 июня возобновить свою деятельность смогут подмосковные музеи. Для начала работы организации также должны подать уведомление о готовности объекта в соответствующие ведомства, а также в орган местного самоуправления муниципального образования.
В постановлении отмечается, что с 1 июня такую возможность имеют библиотеки и кинотеатры, с 3 июня – организации по производству кинофильмов, с 15 июня – театры.
В постановлении также сообщается, что с 15 июля в Подмосковье смогут открыться детские лагеря. 12 июня в Московской области открылись летние веранды. Кроме того, в Подмосковье перешли в нормальный режим медицинские учреждения.
Ранее Воробьев назвал главный вызов, с которым обществу предстоит столкнуться после пандемии коронавируса. Он считает, что важной задачей станет восстановление экономики. Также Воробьев отметил, что властям необходимо чутко относиться к жителям.
За последние сутки в данном регионе зарегистрировали 646 новых случаев коронавирусной инфекции.
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