Детские лагеря смогут открыться с 15 июля в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Детские лагеря смогут открыться в Московской области с 15 июня. Это следует из опубликованного постановления губернатора региона Андрея Воробьева.

Для возобновления работы учреждения необходимо направить уведомление о готовности объекта. Документ должен быть отправлен в адрес органа местного самоуправления муниципального образования, а также в региональный Минсоцразвития.

"Возобновление деятельности организации отдыха допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации отдыха в адрес министерства социального развития Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июля 2020 года", – следует из документа.

Ранее Воробьев назвал главный вызов, с которым обществу предстоит столкнуться после пандемии коронавируса. Он считает, что важной задачей станет восстановление экономики. Также Воробьев отметил, что властям необходимо чутко относиться к жителям.

12 июня в Московской области открылись летние веранды. Кроме того, в Подмосковье перешли в нормальный режим медицинские учреждения.

За последние сутки в данном регионе зафиксировали 646 новых случаев коронавирусной инфекции.