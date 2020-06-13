Воробьев уточнил число умерших пациентов с коронавирусом в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 500 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли в Московской области в мае, еще у 900 пациентов были все симптомы заболевания. При этом у 200 умерших фиксировались сопутствующие хронические заболевания, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев эфире телеканала "360".

"506 человек у нас в мае умерло, к сожалению. 900 – неподтвержденные, но все симптомы, симптоматика была. И еще плюс 200 – это хроники, на которых COVID повлиял", – заявил Воробьев.

По словам губернатора, итоговая цифра по смертности в мае составила 1 606 человек.

Ранее была названа дата открытия торговых центров в Подмосковье. Сообщалось, что смогут открыться в регионе с 25 июня. Такое решение было принято исходя из эпидситуации в регионе.

Кроме того, с 1 июля в Подмосковье готовы открыть пляжи на водоемах. Сейчас специалисты государственной инспекции по маломерным судам проводят проверку зон отдыха у воды.