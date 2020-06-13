Мурашко рассказал о важных элементах профилактики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о важных элементах профилактики коронавирусной инфекции. Он заявил, что, несмотря на снижение числа выявляемых случаев COVID-19, необходимо продолжать выполнять требования санитарных предписаний.

"Ношение медицинских масок или гигиенических в качестве одной из мер профилактики новой коронавирусной инфекции, особенно в общественных местах и транспорте, – очень важный элемент профилактики", – приводит ТАСС слова главы Минздрава.

Для того чтобы добиться еще большего эффекта снижения заболеваемости в стране, следует также соблюдать меры гигиены – в частности, мыть и дезинфицировать руки, соблюдать безопасной расстояние между людьми.

Ранее Михаил Мурашко заявлял, что говорить о полном снятии ограничений в регионах РФ пока рано.

При этом он отмечал, что благоприятная ситуация по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны. Список наиболее спокойных областей возглавляет Тюменская.