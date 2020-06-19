Евросоюз откроет внутренние границы до конца июня

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Еврокомиссия поручила государствам – членам ЕС открыть внутренние границы до конца месяца, заявил председатель организации Шарль Мишель.

По его словам, в середине июля в Брюсселе может пройти саммит Евросоюза, на котором европейские лидеры смогут встретиться очно впервые после введения ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщает News.ru.

На прошлой неделе Еврокомиссия уже предложила странам ЕС договориться об общем списке стран, для которых снимут ограничения на въезд в ЕС с 1 июля. За основу информации по эпидситуации рекомендуют брать данные Всемирной организации здравоохранения.

МИД РФ сообщил, что сейчас точных сроков открытия границ для россиян нет. В пресс-службе ведомства обратили внимание, что пока угроза распространения коронавирусной инфекции в мировом масштабе еще не преодолена.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончалось. На Россию приходится 569 063 случая, умер 7 841 человек.