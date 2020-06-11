Еврокомиссия рекомендует поэтапно открывать границы ЕС с 1 июля

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Еврокомиссия предложила государствам Евросоюза договориться об общем списке стран, для которых снимут ограничения на въезд в ЕС с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
"Действия на внешних границах ЕС должны быть скоординированными и единообразными, чтобы быть эффективными… Государства-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых ограничения на поездки могут быть сняты с 1 июля", – указано в заявлении комиссии.
Также странам Евросоюза порекомендовали регулярно отслеживать изменения и в соответствии с ними редактировать список. За основу информации по эпидситуации следует брать данные Всемирной организации здравоохранения.
Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала снять внутренний пограничный контроль с 15 июня, в то время как срок закрытия внешних границ продлить до 30 июня. Соответствующее предложение касается в том числе Великобритании, хотя страна больше не относится к Шенгенской зоне.
Что касается России, то замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал предстоящее открытие границ постепенным. По словам представителя внешнеполитического ведомства, процесс должен быть осторожным, чтобы не допустить новых вспышек коронавируса.
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