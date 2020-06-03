Швеция признала ошибочным "особый путь" при борьбе с COVID-19

17:22
Фото: Jessica Gow/ЕРА/ТАСС
Швеция с самого начала пандемии коронавируса должна была принять больше ограничительных мер в борьбе против нового вируса. С таким заявлением выступил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель во время интервью "Шведскому радио".
"Если мы столкнемся с той же болезнью при том, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир", – объяснил главный эпидемиолог страны.
По его словам, есть потенциал для улучшения мер, которые были приняты в стране при борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Швеция – одна из немногих стран, которая ограничивала все больше и постепенно. Все остальные страны начинали с множества вещей одновременно, и проблема в том, что непонятно, какая из принятых мер дала наилучший эффект", – отмечает Тегнель.
Известно, что власти Швеции после решения ЕС закрыли границы для иностранцев, которые не живут в Евросоюзе. Кроме того, жителей страны призывали не проводить собрания численностью более 50 человек.
Помимо того, правительство рекомендовало перевести обучение старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение. При этом карантин в стране или отдельных регионах не вводился, магазины и предприятия общепита продолжают работу.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,1 миллиона случаев заражения, более 376 тысяч человек скончалось.
Ранее в Швеции выставили на продажу целый населенный пункт. В деревушке есть больница, церковь, а также источник целебной воды, после открытия которого люди и начали строить в этой местности дома.
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