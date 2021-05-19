Исполняющим обязанности главного редактора "Ведомостей" назначена Ирина Казьмина

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Ирина Казьмина станет исполняющим обязанности главного редактора "Ведомостей". Предыдущий руководитель Андрей Шмаров покидает свой пост. Об этом сообщает сайт издания.

"Андрей Шмаров покидает пост главного редактора "Ведомостей". Исполняющим обязанности главного редактора газеты "Ведомости" с 20 мая 2021 года назначена Ирина Казьмина, ранее занимавшая пост заместителя генерального директора по редакционному развитию АО "Бизнес ньюс медиа", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что прием работ на новую ежегодную премию за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа" продлится с 15 апреля по 15 июня 2021 года.

В жюри премии вошли 30 профессионалов в области медиа, среди которых телеведущий Дмитрий Дибров и главный редактор Главной редакции информационных и информационно-аналитических программ дирекции информации АО "Телекомпания НТВ" Татьяна Миткова.

