В Свердловской области нашли мертвым журналиста Ura.ru

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Корреспондент издания Ura.ru Олег Манваров найден мертвым в комнате общежития в городе Березовский Свердловской области.

Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) по Свердловской области Александр Шульга.

"По предварительным данным, явных признаков криминальной смерти нет, смерть была ненасильственной", – цитирует Шульгу РИА Новости.

Для выяснения точной причины смерти организована доследственная проверка. Также будет проведена судебная медицинская экспертиза.

Отмечается, что мужчина перестал выходить на работу, отвечать на звонки и выходить в соцсети в конце февраля.

При осмотре места происшествия было установлено, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде.