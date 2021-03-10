В Свердловской области нашли мертвым журналиста Ura.ru

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Корреспондент издания Ura.ru Олег Манваров найден мертвым в комнате общежития в городе Березовский Свердловской области.
Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) по Свердловской области Александр Шульга.
"По предварительным данным, явных признаков криминальной смерти нет, смерть была ненасильственной", – цитирует Шульгу РИА Новости.
Для выяснения точной причины смерти организована доследственная проверка. Также будет проведена судебная медицинская экспертиза.
Отмечается, что мужчина перестал выходить на работу, отвечать на звонки и выходить в соцсети в конце февраля.
При осмотре места происшествия было установлено, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде.