Скончался телеведущий Игорь Выхухолев

Фото: vk.com/ort_club

Умер телеведущий Игорь Выхухолев. Об этом сообщила его дочь на своей странице в Facebook.

"Сегодня Игоря Выхухолева не стало. Спасибо, папа, за все", – написала она.

Причиной смерти журналиста называют проблемы с сердцем. Ему было 66 лет.

Выхухолев родился 15 января 1955 года в Москве. Свою карьеру он начал с работы в Агентстве печати "Новости", после чего перешел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР, где стал редактором информационной программы "Время".

В 2005 году он был шеф-редактором на Первом канале. Затем перешел работать на ВГТРК.