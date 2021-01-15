Умер директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский

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Умер директор Института демографии НИУ Высшая школа экономики Анатолий Вишневский. Об этом сообщается на сайте вуза.

"На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ, заслуженный профессор Анатолий Вишневский", – говорится в сообщении.

Вишневский родился 1 апреля 1935 года. Он окончил Харьковский государственный университет имени Горького по специальности "Статистика" (1958 год).

Вишневский был выдающимся ученым. Он внес большой вклад в демографическую науку, социальную историю и экономику народонаселения. Вишневский активно участвовал в общественной деятельности ООН, Юнеско, Европейской ассоциации по изучению населения и других.