Умер один из основателей экономической журналистики в России Александр Шадрин

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Один из основателей экономической журналистики и современных деловых коммуникаций в России Александр Шадрин скончался в возрасте 50 лет. Об этом "Интерфаксу" заявили его друзья и коллеги.

Александр Васильевич Шадрин пришел в журналистику в 1991 году. В начале он трудился в газете "Коммерсантъ", там он писал про становление новой экономики в стране.

Со временем Шадрин прошел путь от репортера до руководителя отдела бизнеса. Журналист устраивался на работу в издание "Русский телеграф".

В "Коммерсантъ" Шадрин вернулся на должность заместителя главного редактора в 2005-2006 годах.

Причина смерти журналиста Шадрина в настоящий момент неизвестна.