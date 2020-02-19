Последний эвакуированный из КНР в Тюмень отправится домой 20 февраля

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Последний гражданин, эвакуированный из КНР в тюменский санаторий, отправится домой 20 февраля. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24".

"Никаких проблем (c отправкой эвакуированных. – Прим. ред.) нет. На текущий момент восемь человек остаются в санатории, шесть человек остались в Тюмени, и мы им организовали экскурсию. Последний гость убывает завтра во второй половине дня", – сказал Моор.

В начале февраля из Китая вывезли военными бортами 144 человека. Всех их доставили в Тюменскую область, где они две недели провели в спеццентре в связи с возможностью распространения нового типа пневмонии.

После проведения всех анализов стало известно, что все эвакуированные оказались здоровы. 19 февраля в столицу прибыла первая группа россиян, которые прошли карантин по коронавирусу в Тюмени.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В нашей стране COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.

В целях недопущения распространения вируса на территории России правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР, также была произведена эвакуация находящихся в провинции Хубэй россиян и граждан стран СНГ. Также известно, что с 20 февраля китайцам приостановят въезд в Россию.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило более 2 тысяч человек. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан, побороть болезнь удалось более 14,3 тысячи жителей.

