Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне здоровы

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Все 144 человека, доставленные в Тюмень из китайской провинции Хубэй, здоровы. Это показали результаты анализов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Депздрава региона Инну Куликову.

"Пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра "Вектор". Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы", – отметила она.

144 человека, из которых 128 – граждане РФ, вывезли военными бортами и поместили в карантин в Тюменской области. "Эвакуация наших граждан из города Ухань провинции Хубэй – это гуманитарная акция, мы своих не бросаем", – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее сообщалось, что возвращения из Китая ждет еще около 230 россиян. Это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии". Им переоформят билеты на альтернативные рейсы или полностью возместят стоимость билетов.

Вспышка нового коронавируса была выявлена в Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID–19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали из больницы.