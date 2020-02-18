Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18 февраля, 18:15

Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне здоровы

общество медицина

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Все 144 человека, доставленные в Тюмень из китайской провинции Хубэй, здоровы. Это показали результаты анализов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Депздрава региона Инну Куликову.

"Пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра "Вектор". Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы", – отметила она.

144 человека, из которых 128 – граждане РФ, вывезли военными бортами и поместили в карантин в Тюменской области. "Эвакуация наших граждан из города Ухань провинции Хубэй – это гуманитарная акция, мы своих не бросаем", – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее сообщалось, что возвращения из Китая ждет еще около 230 россиян. Это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии". Им переоформят билеты на альтернативные рейсы или полностью возместят стоимость билетов.

Вспышка нового коронавируса была выявлена в Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID–19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали из больницы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика