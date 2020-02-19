Прошедшие карантин по коронавирусу в Тюмени вернулись в Москву

19 февраля, 11:53
В Шереметьево приземлился борт из Тюмени с прошедшими карантин по коронавирусу
В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет, доставивший в столицу первую группу людей, которые прошли карантин по коронавирусу в Тюмени.
В начале февраля из Китая вывезли военными бортами 144 человека. Всех их доставили в Тюменскую область, где они две недели провели в спеццентре в связи с возможностью распространения нового типа пневмонии.
После проведения всех анализов стало известно, что все эвакуированные оказались здоровы.
Из Москвы россияне и граждане стран СНГ смогут выехать по домам в регионы проживания. Отмечается, что они положительно высказались об уходе и питании во время пребывания на карантине.
"Приходилось как-то себя занимать, либо играми, либо книгами, либо фильмами, у нас очень большая галерея с соседом была", – отметил один из прилетевших.
Некоторых же, напротив, условия не устроили. В частности, выказывалось недовольство тем, что нельзя было выходить из комнат. Кроме того, отмечалось, что в карантинном центре был плохой интернет.
"Но в целом ничего, кормили хорошо, распорядок дня мы себе сами устроили", – обобщили прошедшие карантин граждане.
Одна из женщин заявила, что собирается вернуться в Китай после того, как ситуация стабилизируется, поскольку там она работает преподавателем английского языка.
Ранее был снят карантин на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. С борта на берег сошли двое россиян, они смогут отправиться на родину в четверг, 20 февраля.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.
За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В нашей стране COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.
В целях недопущения распространения вируса на территории России правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР, также была произведена эвакуация находящихся в провинции Хубэй россиян и граждан стран СНГ. Также известно, что с 20 февраля китайцам приостановят въезд в Россию.
Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило более 2 тысяч человек. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан, побороть болезнь удалось более 14,3 тысячи жителям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: