Прошедшие карантин по коронавирусу в Тюмени вернулись в Москву

В Шереметьево приземлился борт из Тюмени с прошедшими карантин по коронавирусу

В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет, доставивший в столицу первую группу людей, которые прошли карантин по коронавирусу в Тюмени.

В начале февраля из Китая вывезли военными бортами 144 человека. Всех их доставили в Тюменскую область, где они две недели провели в спеццентре в связи с возможностью распространения нового типа пневмонии.

После проведения всех анализов стало известно, что все эвакуированные оказались здоровы.

Из Москвы россияне и граждане стран СНГ смогут выехать по домам в регионы проживания. Отмечается, что они положительно высказались об уходе и питании во время пребывания на карантине.

"Приходилось как-то себя занимать, либо играми, либо книгами, либо фильмами, у нас очень большая галерея с соседом была", – отметил один из прилетевших.

Некоторых же, напротив, условия не устроили. В частности, выказывалось недовольство тем, что нельзя было выходить из комнат. Кроме того, отмечалось, что в карантинном центре был плохой интернет.

"Но в целом ничего, кормили хорошо, распорядок дня мы себе сами устроили", – обобщили прошедшие карантин граждане.

Одна из женщин заявила, что собирается вернуться в Китай после того, как ситуация стабилизируется, поскольку там она работает преподавателем английского языка.

Ранее был снят карантин на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. С борта на берег сошли двое россиян, они смогут отправиться на родину в четверг, 20 февраля.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В нашей стране COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.

В целях недопущения распространения вируса на территории России правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР, также была произведена эвакуация находящихся в провинции Хубэй россиян и граждан стран СНГ. Также известно, что с 20 февраля китайцам приостановят въезд в Россию.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило более 2 тысяч человек. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан, побороть болезнь удалось более 14,3 тысячи жителям.