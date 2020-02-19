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Общество

19 февраля, 07:35

Двое россиян сошли с лайнера Diamond Princess в Японии

общество происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/AP/Eugene Hoshiko

В Японии двое россиян сошли на берег с борта круизного лайнера Diamond Princess, который находился на двухнедельном карантине из-за коронавируса. С территории порта Йокогама их вывезли на посольской машине, передает РИА Новости.

Предполагается, что вылететь на родину сошедшие с судна граждане РФ смогут только в четверг, 20 февраля.

19 февраля судно покинут 500 человек, большинство из которых – пожилые люди. Еще 20 россиян остаются на лайнере. Ожидается, что они ступят на берег вместе с другими пассажирами к 21 февраля. Также известно, что супружеская пара из России находится в больнице – вирус подтвердился у мужчины, его жену госпитализировали из-за риска заражения.

Отмечалось, что соседи зараженных пассажиров судна Diamond Princess не смогут покинуть борт. Такая участь постигнет тех, кто проживал в одних каютах с инфицированными. Им придется остаться на карантине на неопределенный срок для того, чтобы убедиться в отсутствии у них признаков заболевания.

Круизный лайнер вышел из японского порта в двухнедельное плавание 20 января. 3 февраля выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. После этого корабль поместили на двухнедельный карантин. С каждым днем количество заразившихся новым типом пневмонии увеличивалось.

Второй россиянин заразился коронавирусом на борту Diamond Princess

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