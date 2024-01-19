За сутки в Москве выпало 25% от месячной нормы снега

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За последние сутки в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В Подмосковье прирост снега составил 40%. В Туле выпали рекордные 67%.

Синоптик уточнил, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ в переводе на воду выпало 11 миллиметров осадков, на Балчуге – 14, МГУ – 13, Тушино – 7. В области больше всего осадков выпало в Серпухове и Кашире – по 15 миллиметров.

Накануне Москву накрыл снежный буран. Порывы ветра составили 14 метров в секунду.

В Москве и Подмосковье до 15:00 19 января действует желтый уровень погодной опасности из-за метели, мокрого снега и гололедицы. До 11:00 20 января действует предупреждение о гололедице. Столичный главк МЧС рекомендовал водителям быть внимательнее на дороге и не превышать скорость.

В Гидрометцентре рассказали, что в предстоящие выходные и в начале следующей недели погода в регионе будет по-зимнему комфортной. Температура ожидается немного ниже нормы.



"Утро": -3 градуса ожидается в столице 19 января