19 января, 08:25Общество
За сутки в Москве выпало 25% от месячной нормы снега
Фото: Москва 24/Никита Симонов
За последние сутки в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В Подмосковье прирост снега составил 40%. В Туле выпали рекордные 67%.
Синоптик уточнил, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ в переводе на воду выпало 11 миллиметров осадков, на Балчуге – 14, МГУ – 13, Тушино – 7. В области больше всего осадков выпало в Серпухове и Кашире – по 15 миллиметров.
Накануне Москву накрыл снежный буран. Порывы ветра составили 14 метров в секунду.
В Москве и Подмосковье до 15:00 19 января действует желтый уровень погодной опасности из-за метели, мокрого снега и гололедицы. До 11:00 20 января действует предупреждение о гололедице. Столичный главк МЧС рекомендовал водителям быть внимательнее на дороге и не превышать скорость.
В Гидрометцентре рассказали, что в предстоящие выходные и в начале следующей недели погода в регионе будет по-зимнему комфортной. Температура ожидается немного ниже нормы.
"Утро": -3 градуса ожидается в столице 19 января
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