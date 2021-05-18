Сексолог рассказал, сколько стоит расположение любой женщины

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Расположить к себе любую женщину можно и без денежных вложений. Такое заявление сделал психолог и сексолог Керим Костоев в беседе с News.ru.
"Любую женщину можно расположить к себе за ноль рублей, даже самую меркантильную. Но женщины бывают разные", – подчеркнул эксперт.
Он отметил, что у женщин отличается отношение к финансовому благополучию, однако для некоторых все же важно, чтобы избранник обеспечивал их базовые потребности.
Костоев добавил, что кто-то просто нуждается в мужчине рядом, для других решающую роль играет интеллект. Некоторым достаточно понимания, что через какое-то время избранник добьется успеха.
"Есть другая категория женщин – они четко и сразу дают определение, что им нужен мужчина, обеспечивающий базовые потребности: жилье, еду, одежду, ребенка, поддержку беременности. И еще есть категория статусных женщин. Деньги для них значения не имеют, они есть у них самих, и в их круге общения априори уже находится мужчина, который имеет некую сумму денег", – резюмировал эксперт.
Ранее сексолог Ольга Кетоева рассказала, что добиться интима на первом свидании мужчине поможет уверенность, хорошие манеры и правильный выбор места встречи. Оптимальным вариантом она назвала дорогой ресторан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: