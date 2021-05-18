Сексолог рассказал, сколько стоит расположение любой женщины

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Расположить к себе любую женщину можно и без денежных вложений. Такое заявление сделал психолог и сексолог Керим Костоев в беседе с News.ru.

"Любую женщину можно расположить к себе за ноль рублей, даже самую меркантильную. Но женщины бывают разные", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что у женщин отличается отношение к финансовому благополучию, однако для некоторых все же важно, чтобы избранник обеспечивал их базовые потребности.

Костоев добавил, что кто-то просто нуждается в мужчине рядом, для других решающую роль играет интеллект. Некоторым достаточно понимания, что через какое-то время избранник добьется успеха.

"Есть другая категория женщин – они четко и сразу дают определение, что им нужен мужчина, обеспечивающий базовые потребности: жилье, еду, одежду, ребенка, поддержку беременности. И еще есть категория статусных женщин. Деньги для них значения не имеют, они есть у них самих, и в их круге общения априори уже находится мужчина, который имеет некую сумму денег", – резюмировал эксперт.

Ранее сексолог Ольга Кетоева рассказала, что добиться интима на первом свидании мужчине поможет уверенность, хорошие манеры и правильный выбор места встречи. Оптимальным вариантом она назвала дорогой ресторан.