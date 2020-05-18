В Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин заявил, что жителям региона вновь запрещены прогулки и занятия спортом на улице. Он уточнил, что это связано с "тенденцией увеличения прироста заболеваемости".
С 12 мая в регионе разрешили гулять в количестве не более двух человек и заниматься спортом при соблюдении дистанции. При этом не рекомендовалось посещать места массового пребывания людей, передает ТАСС.
На 18 мая в регионе выявлен 1 871 случай коронавируса. Прирост за последние сутки составил 117 человек. В 81 регионе страны за сутки выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции.
При этом у 3 577 пациентов не было клинических проявлений. За все время в РФ зафиксировано 290 678 случаев заболевания. За весь период из больниц выписали 70 209 пациентов, скончалось 2722 человека.
Ранее стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от коронавируса в сентябре 2020 года. Ожидается, что доклинические исследования завершатся в июне.
В России выявлено 290 678 случаев COVID-19
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