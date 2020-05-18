Власти Москвы объяснили, как данные нарушителей самоизоляции могли попасть в Сеть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Данные нарушителей режима самоизоляции в Москве могли попасть в открытый доступ после публикации скриншотов самими оштрафованными, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Номер уникального идентификатора начислений указан в постановлении о назначении административного наказания, оно направляется заказным письмом через "Почту России" и адресовано конкретному лицу, уточнил Данчиков. По его словам, утечка данных может произойти только при выкладывании в Сеть скриншотов постановлений, где указан уникальный номер. Подобрать номер вручную, утверждает он, почти невозможно.

"Выкладывание в Сеть скриншотов постановлений, содержащих УИН штрафа, – личное дело каждого, что не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных", – цитирует начальника управления РИА Новости.

"Коммерсант" сообщал, что на сервисах по оплате штрафов по уникальному идентификатору их начислений можно найти персональную информацию нарушителя. Столичная прокуратура начала проверку.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отмечал, что до 21–22 мая говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве рано. По его словам, ослабление домашнего режима в городе может стать допустимым с середины следующей недели.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что обсуждать смягчение режима самоизоляции можно после статистики, показывающей влияние майских праздников на распространение коронавирусной инфекции. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов страны готовы к постепенному смягчению ограничений.

За последние сутки в России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции, у 3 577 пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в РФ зафиксировано 290 678 случаев коронавируса, что на 3,2 процента больше, чем днем ранее.