Роспотребнадзор дал рекомендации по работе магазинов

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Работники предприятий продовольственной торговли должны использовать маски и перчатки даже при отсутствии случаев COVID-19 в регионе. Также они должны измерять температуру, говорится в рекомендациях, опубликованный на сайте Роспотребнадзора.

"Штатный режим (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране): обязательный бесконтактный контроль температуры у работников, использование персоналом масок и перчаток в зависимости от технологических операций", – сказано в рекомендациях.

Как уточняется, в магазинах необходимо проводить регулярную уборку с применением моющих средств, а также уборку с дезинфицирующими средствами в конце рабочего дня.

Также Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе всех видов транспорта в условиях распространения коронавируса. Предполагаются контроль температуры сотрудников и пассажиров, маски, перчатки, антисептики и соблюдение дистанции. Загрузка самолетов не должна будет превышать 50% для обеспечения этой дистанции.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась лишь в небольшом количестве регионов России. Она подчеркнула, что соблюдать профилактические меры россиянам придется еще и летом, чтобы не допустить нового прироста числа случаев COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции, у 3 577 пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в РФ зафиксировано 290 678 случаев коронавируса, что на 3,2 процента больше, чем днем ранее.