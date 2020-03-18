Авиакомпании РФ доставят российских туристов на родину из Черногории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Туристы из РФ и Черногории будут доставлены на родину самолетами российских компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Подгорице Кирилла Киржа.
"18 марта МИД Черногории подтвердил согласие черногорской стороны на вывоз российских граждан в Россию и черногорских граждан в Черногорию российскими авиакомпаниями", – заявил дипломат.
Он отметил, что первый рейс осуществит компания "Аэрофлот" вечером 18 марта. Пресс-секретарь посольства подчеркнул, что рейсы также осуществят компании S7 и "Победа" после соответствующего разрешения.
Вылеты намечены из аэропорта Подгорицы. Российские граждане, которые сейчас находятся в аэропорту города Тиват, будут перевезены организованными от посольства автобусами к месту вылета.
В понедельник, 16 марта, власти Черногории приостановили международное транспортное сообщение из-за ситуации с коронавирусом. Позднее авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
В Росавиации заявили, что совместно с МИД занимаются решением вопроса. У "Аэрофлота" в Тивате находится более 100 пассажиров, у "Победы" – около тысячи.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч человек умерло. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В России число заболевших достигло 147 человек.
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