Крещенские купания проходят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве проходят массовые купания на Крещение. Они будут идти с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Ожидается, что в них примут участие около 180 тысяч человек в Москве и около четверти всего населения России.

Все площадки для православных верующих в Москве заранее проверили спасатели. Окунуться можно будет на озере Бездонном, на Дворцовом и Оленьем прудах, на Святом озере. Всего в столице для праздника подготовили почти 60 площадок. На этих объектах дежурить будут более 200 спасателей и водолазов.

По словам врачей, с осторожностью стоит подходить к процедуре купания в зимний сезон. Это может быть опасно для неподготовленного организма, не исключены переохлаждения и нарушения в работе сердца. Специалисты посоветовали перед купанием охлаждаться постепенно: сначала лучше снять верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, затем раздеться по пояс и только потом заходить в воду.

Инфографика: портал Москва 24

В целом же стремление окунуться в проруби остается на личное усмотрение человека. Единственное, что врачи настоятельно рекомендовали, так это не приходить на купания в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом же попросили представители Русской православной церкви. Они напомнили, что Крещение – это святой праздник, в который не стоит совершать "неблагоговейных" поступков. РПЦ призывает в этот день не употреблять алкоголь и воздержаться от нецензурной брани. Такое поведение нарушает атмосферу религиозного праздника. В канун Крещения и утром 19 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит богослужения и освещение воды.

Что касается погоды, 18 января и в выходные в Москве будет относительно тепло: в городе образуется что-то похожее на оттепель. Однако она будет недолгой: синоптики сообщили, что сразу после Крещения в Москву вернутся морозы. Ночью 22 января температура может опуститься до -15 градусов.