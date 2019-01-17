Крещение будет последним относительно теплым днем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Морозы ожидаются в Москве после Крещения. Метеорологи сообщили, что ночью 22 января температура может опуститься до -15 градусов.

"В этом году ожидаются поздние крещенские морозы. После 19 января температура будет понижаться, днем температурный фон не изменится. Морозная погода наступит 22 января: ночью -15, днем от -10 до -14 градусов", – говорит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает Агентство "Москва".

Он добавил, что на само Крещение погода будет комфортной в плане температуры. Также к концу недели может ненадолго потеплеть, а потом опять похолодает, поэтому образуется сильный гололед.

В ночь на Крещение в Москве будет небольшое похолодание, местами возможен снег. Температура воздуха сохранится на уровне 5 градусов ниже нуля, в Подмосковье еще на пару градусов ниже. Также будет дуть слабый ветер и идти небольшой снег.